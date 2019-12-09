Двоє засуджених втекли з колонії в Житомирській області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

За даними правоохоронців, із виправної колонії втекли засуджений за крадіжку Микола Моїсеєнко, 1980 року народження, і Геннадій Мазур, який відбував покарання за незаконне виготовлення і збут наркотиків, 1985 р.н.

"Місце відбування покарання самовільно залишив Моісеєнко Микола Миколайович 07.08.1980 р.н., уродженець с.Маркуш Бердичівського району, який проживає в с.Велика Фосня Овруцького району. Також серед розшукуваних - Мазуренко Геннадій Павлович, 20.03.1985 р.н., уродженець с. Заболоття Радомишльського району", - розповіли в поліції.

Зараз правоохоронці встановлюють місце перебування засуджених.

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