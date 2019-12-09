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09.12.19 18:34

Від початку доби - 2 обстріли, втрат немає

Ворог порушував режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Від початку доби - 2 обстріли, втрат немає

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Неподалік від Красногорівки ворог вів вогонь із озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї, а біля Березового - з автоматичних гранатометів", - сказано в повідомленні.

"Сьогодні, 9 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - додали в пресслужбі.

У штабі зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника.

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