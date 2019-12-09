Адміністрація морських портів 2 роки збирала з суден зайві платежі, її оштрафували на 5,5 млн грн, - АМКУ

Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Держпідприємство "Адміністрація морських портів України" в 2017-2018 рр. тягувала з суден, що заходять у порти України, крім корабельного збору, такі додаткові кошти:

- за послуги з оформлення приходу суден у порт;

- за послуги з оформлення виходу суден з порту;

- за послуги з перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів", - написав він.

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Насправді всі ці збори входили в корабельний збір. А в Адміністрації морських портів України не було підстав брати за це гроші з суден.

"Рішенням адміністративної колегії АМКУ згадані дії Адміністрації морських портів України визнано порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем. НА ДП "АМПУ" накладено штраф у розмірі 5,5 млн грн", - додав Терентьєв.