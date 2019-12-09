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09.12.19 18:59

Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси. ФОТО

Лідери "нормандської четвірки" сіли за один стіл - як передбачено протокольною частиною переговорів у чотиристоронньому форматі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.

Президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вперше сіли за один стіл.

Також на зустріч прийшли представники делегацій.

Після завершення переговорів очікується спільна пресконференція керівників України, Росії, Франції та Німеччини - її заплановано орієнтовно на 22:00 за Києвом після робочої вечері. Пресу попросили вийти із зали.


Зустріч учасників переговорів

Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси 01

Початок переговорів

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