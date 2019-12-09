Запрацював цілодобовий онлайн-чат для підприємців, - Мінцифри

Про це йдеться на сторінці відомства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це інструмент, який позбавить вас від зайвого стресу і звільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на запитання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності або закриття бізнесу. Відтепер підприємці не залишаться сам на саи зі своїми проблемами", - сказано в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що гаряча лінія працюватиме цілодобово, а поки що - в тестовому режимі онлайн-чату. В майбутньому планується додати ще телефонну лінію і чат-бот.