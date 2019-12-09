Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.12.19 19:06

Запрацював цілодобовий онлайн-чат для підприємців, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України спільно з урядовим контактним центром відкриває гарячу лінію для підприємців.

Запрацював цілодобовий онлайн-чат для підприємців, - Мінцифри

Про це йдеться на сторінці відомства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це інструмент, який позбавить вас від зайвого стресу і звільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на запитання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності або закриття бізнесу. Відтепер підприємці не залишаться сам на саи зі своїми проблемами", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд запустить онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу, - глава Мінцифри

У відомстві зазначають, що гаряча лінія працюватиме цілодобово, а поки що - в тестовому режимі онлайн-чату. В майбутньому планується додати ще телефонну лінію і чат-бот.

Запрацював цілодобовий онлайн-чат для підприємців, - Мінцифри 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100