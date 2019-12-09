Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков

Інформацію підтвердив "Інтерфаксу" прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, це так (...) до пресконференції", - сказав Пєсков.

Раніше програма паризького саміту передбачала, що президенти РФ і України проведуть зустріч вже після спільної пресконференції "нормандської четвірки".

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначав, що вона "не має особливих обмежень" за часом.

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Майбутня розмова Путіна і Зеленського - перший особистий контакт президентів Росії й України, які до цього спілкувалися тільки по телефону.