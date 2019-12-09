Автомобілі від волонтерів зареєструють і введуть в штати підрозділів, - Генштаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"Ще у червні 2019 року Генеральним штабом ЗС України надано військовим частинам розпорядження, яким визначено до кінця поточного року взяти на облік наявні транспортні засоби", - сказано в повідомленні.

У Генштабі підкреслюють, що належний облік техніки дозволяє організувати її законну експлуатацію, заправку та ремонт.

Всі наявні на сьогодні у військових часинах і підрозділах Збройних Сил України автомобілі, що надано волонтерами та благодійниками, мають бути інвентаризовані та введені до штатів підрозділів, обліковано Центральним автомобільним управлінням ЗС України, оформлено на них паспорти. Це дозволить здійснити подальшу їхню реєстрацію Військовою інспекцією безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у ЗС України (тимчасово до завершення особливого періоду), та належну експлуатацію відповідно до керівних документів", - додали в Генштабі.

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У повідомленні зазначається, що ЗСУ вдячні волонтерам та організаціям за допомогу та підтримку.

Також в Генштабі підкреслюють, що облік та введення в експлуатацію автомобілів пройдуть швидше і легше, якщо машини будуть надані в як гуманітарної (благодійної) допомоги в порядку, визначеному Міністерством соціальної політики.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що в оперативному командуванні "Схід" наказом штабу ООС заборонили використовувати отримані від волонтерів автомобілі.



