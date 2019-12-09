До кінця року влада перевірить якість інтернету в усіх соціальних об'єктах, - Гончарук

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вже є офіційна статистика щодо підключення до інтернету українських шкіл. На черзі - дитсадки, бібліотеки, лікарні, ЦНАП, музеї та інші об'єкти. Це дозволить ефективно використовувати бюджетні кошти на підключення до широкосмугового доступу важливих соціальних об'єктів", - повідомив Гончарук.

Цю інформацію збирає Міністерство цифрової трансформації. Громадяни можуть залишити відгук про якість підключення хоч у школах, хоч у себе вдома, на сайті https://broadband.gov.ua/. Швидкість з'єднання визначається автоматично, достатньо лише зайти на сайт і пройти експрес-тест зі свого комп'ютера або смартфона.

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"Сучасний і швидкісний інтернет у лікарнях, навчальних закладах або закладах, що надають послуги, дозволить українцям отримувати якісніші послуги, а громадянам - не втрачати зв'язок із державою та один з одним", - додав Гончарук.