Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.12.19 20:44

Активістів Нацкорпусу і ветеранів АТО затримувала паризька поліція за акцію протесту перед Єлисейським палацом

У Парижі, де стартувала "нормандська зустріч", поліція затримала ветеранів російсько-української війни й активістів "Національного Корпусу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це 9 грудня повідомляється на Youtube-каналі "Нацкорпусу".

Зазначається, що активісти прибули до Парижа, щоб закликати президента України "не йти на поступки перед РФ" і не "здавати національні інтереси під час переговорів". Зокрема, активісти вимагали "не допустити амністії терористів, виборів в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном, капітулянтського розведення військ" тощо.

Акцію влаштували біля Єлисейського палацу.

В руках учасники протесту тримали плакат із написом "Не капітулюй Путіну - ти не лох", а також - прапори РФ і "ЛДНР", які згодом порвали.

Після цього їх затримала поліція. Згодом активістів відпустили.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100