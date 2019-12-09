Активістів Нацкорпусу і ветеранів АТО затримувала паризька поліція за акцію протесту перед Єлисейським палацом

Як передає Цензор.НЕТ, про це 9 грудня повідомляється на Youtube-каналі "Нацкорпусу".

Зазначається, що активісти прибули до Парижа, щоб закликати президента України "не йти на поступки перед РФ" і не "здавати національні інтереси під час переговорів". Зокрема, активісти вимагали "не допустити амністії терористів, виборів в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном, капітулянтського розведення військ" тощо.

Акцію влаштували біля Єлисейського палацу.

В руках учасники протесту тримали плакат із написом "Не капітулюй Путіну - ти не лох", а також - прапори РФ і "ЛДНР", які згодом порвали.

Після цього їх затримала поліція. Згодом активістів відпустили.