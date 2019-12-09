Будь-які розмови з РФ про дешевий газ в обмін на визнання окупації Криму є неприпустимими, - Чийгоз

Про це заявив депутат фракції "Європейська Солідарність" Ахтем Чийгоз в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу "Євросолідарності".

"Щодо Криму не вірю і ніхто мене не зможе переконати, що питання Криму не обговорюється з боку Путіна в категоричній формі. Інша справа наскільки готова до такої позиції Росії наша делегація на чолі з президентом, які аргументи і як виглядатиме під час такої категоричності", – сказав депутат.

Відповідаючи на питання чи можливо під час переговорів з боку Путіна буде запропоновано прямі поставки газу в обмін на відмову піднімати питання деокупації Криму з боку української сторони, Ахтем Чийгоз підкреслив: "Торг тут не доречний".

"На таких форматах, на мою думку, найкращим меседжем президента Зеленського у відповідь на всі ці комбінації, маніпуляція і хитрі методи роботи кбдшника було б добре сказати в очі чітку позицію щодо деокупації нашої території", – заявив депутат "Європейської Солідарності".

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Він також зауважив, що Зеленському дали б додаткові переговорні можливості на зустрічі у Парижі зміни до Конституції України, які б визначили статус Криму. Однак, це питання не було підтримане.

Водночас він запевнив, що питання визначення статусу Криму в Конституції України буде знову піднімайся, і це стане текстом для президента Зеленського і його команди.

"Це буде тестом для нової команди – чи готова вона захищати самостійність України в тому, що вона сама буде визначати як розвиватимуться її регіони, в тому числі і окуповані території", – зауважив він.

Ахтем Чийгоз зауважив, що саме тому всі судові позови, рішення суду та штрафи, які має сплатити "Газпром" дуже дратують Путіна.

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Він наголосив, що зараз Україна не утримує Крим і зробила його "настільки важким для Росії", навіть у розрізі регіонів Росії, де дотації на Крим найбільші.

Депутат зауважив, що Крим для Росії дійсно став "валізою без ручки".

"При цьому ми ще й супротив там активізуємо. Так звані державні вибори повністю провалені нашим суспільством в Криму. Відбувається активне оформлення документів (в Україні – ред.) – паспорти, свідоцтво про шлюб, тощо. З Криму сюди активно приїжджають… Діти не їздять кудись в Москву чи Астрахань, а їдуть вчитись в українські вищі навчальні заклади", – сказав Ахтем Чийгоз.

Ахтем Чийгоз зазначив, що саме тому всі судові позови, рішення суду і штрафи, які має сплатити "Газпром" дуже дратують Путіна.