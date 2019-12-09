Мені пропонували взяти на себе вбивство Шеремета, - ветеран Грищенко, підозрюваний у замаху на вбивство на Івано-Франківщині

Про це Владислав Грищенко заявив на засіданні суду з продовження термінів розслідування у справі про замах на вбивство на Івано-Франківщині до 16 лютого 2020 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

"До мене прийшла ця особа, слідчий чи хто, і він не сказав, у якій справі він прийшов. Він тільки прийшов і подав мені ось такий гарний листочок, де були дуже чіткі 4 фотографії. На одному був Шеремет, якого підірвали, на другому був Жуков, Шаповал (розвідник Максим Шаповал. - Ред.), журналістка і місце вибуху на Чонгарі, коли електроенергію в Крим не поставляли. І знаєте, що мені сказали? Мені сказали, бери одну зі справ на себе, і твоя дружина виходить (з-під арешту. - Ред.)", - сказав Грищенко.

За словами ветерана, з такою ж пропозицією до нього пізніше приходили, крім слідчого, й інші силовики "у званні полковника і майора".

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Грищенко просить долучити до матеріалів справи відео з кабінету, в якому він розмовляв зі слідчим. Його адвокат сказав, що збирається подавати заяву в ДБР.

Інну і Владислава Грищенків підозрюють у підготовці до вбивства, яке так і не відбулося. Суд взяв їх під варту на час розслідування невдалого замаху на вбивство Михайла Чекурака в Косові (Івано-Франківська область).

Інна Грищенко після арешту її чоловіка заявляла, що на нього "вішають" не лише замах на вбивство в Косові, а й убивство Павла Шеремета.

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