Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців

Про це заявила компанія-оператор газопроводу. У понеділок, 9 грудня, в компанії визнали, що не зможуть вкластися в озвучені раніше терміни будівництва енергетичного об'єкта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ми запланували, що в найближчі місяці завершимо проєкт згідно з усіма правовими і технічними нормами", - зазначили в компанії. Втім, точну дату при цьому назвати не змогли.
На даний момент прокладено вже 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газопроводу. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів.
Україна розглядає цей проєкт як інструмент політичного впливу Кремля.
Сполучені Штати також критикують спорудження "Північного потоку-2", вважаючи його загрозою для енергетичної безпеки ЄС. Крім того, Вашингтон ввів санкції проти компаній, причетних до його спорудження і навіть врахував ці санкції у проєкт оборонного бюджету.