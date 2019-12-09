Викликає занепокоєння збіг риторики Франції і Росії, однак більшість країн НАТО не поділяють цю позицію, - Чапутович

На цьому в інтерв’ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna наголосив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Занадто значна відкритість у відносинах з Росією, на наше переконання, є передчасною. Для цього немає підстав, оскільки Росія продовжує здійснювати агресивну політику. Наше занепокоєння викликає збіг постулатів Франції з російською політикою", - підкреслив Чапутович.

Однак, як наголосив польський міністр, більшість країн НАТО усе ж поділяє польську точку зору.

"Франція не отримала підтримки щодо свого ставлення до НАТО, а також відкритості щодо Росії. Зрозуміло, що вона отримала похвалу від Росії, але це не дає підстав до позитивних оцінок, а лише є свідченням того, що пропозиції Франції є в інтересах Росії, а необов’язково в інтересах країн Заходу",- зазначив Чапутович.

Він додав, що дистанцію в цьому питанні зберігає також і Німеччина.

Глава МЗС Польщі зазначив, що Варшава не погоджується на дії Росії щодо України. Він поінформував, що в минулий четвер у Братиславі він брав участь у зустрічі з колишніми бранцями Кремля Романом Сущенком і Олегом Сенцовим. Міністр зауважив, що їх було звільнено в результаті обміну, але в Росії ще утримуються 150 українських політв’язнів.

Звертаючи увагу на українсько-польські відносини Чапутович зазначив, що Варшава ділиться з Києвом своїм досвідом у сфері адміністративних реформ. Крім того, значний потенціал міністр вбачає в економічній співпраці, яку Польща хоче розвивати.

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