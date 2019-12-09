Мін'юст США не знайшов політичної упередженості в розслідуванні втручання РФ у вибори американського президента в 2016 році, - Associated Press

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Очікується, що в доповіді, яку, за даними агентства, має опублікувати генеральний інспектор Мін'юсту США пізніше в понеділок, міститиметься твердження про безпідставність заяв президента США Дональда Трампа про незаконність "російського розслідування" і політичну упередженість керівництва ФБР.

Водночас доповідь вказує на "17 значних помилок і недоліків", але про навмисні дії не йдеться.

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Доповідь, за твердженнями співрозмовників агентства, знайомих із її змістом, міститиме висновки про наявність підстав для того, щоб відкрити одне з найбільш політично чутливих розслідувань в історії ФБР, яке президент США Дональд Трамп називає "полюванням на відьом". Його було розпочато таємно у 2016 році під час передвиборної кампанії Трампа й у результаті було передано колишньому спецпрокурору США Роберту Мюллеру.

Доповідь публікується в той момент, коли в конгресі тривають слухання з питання про можливість запуску процедури імпічменту щодо Трампа, нагадує агентство.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.