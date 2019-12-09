45,06% українців, які хотіли поїхати в США, не дали візу

Ці дані містяться у звіті, опублікованому Держдепом США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Більший відсоток відмови серед сусідів українців тільки у молдаван. Там візи не отримали 58,03% тих, хто за ними звертався.

Серед громадян Білорусі у візі відмовили 21,93%, Росії - 15,19%, Угорщини - 8,85%, Польщі - 2,76%, Румунії - 9,11%, Словаччини - 11,99%.

Йдеться про візи B1/B2. Вони видаються іноземним громадянам, які вирушають у США на тимчасове перебування у справах бізнесу (B1), відпочинку або лікування (B2). Видача такої візи не гарантує потрапляння в країну. Може чи не може власник візи в'їхати в США - вирішує інспектор міграційної служби в пункті перетину кордону.

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