Кабмін розробить національну стратегію розвитку безпечного і здорового освітнього середовища в НУШ, - указ президента

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави 7 грудня передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, "з метою забезпечення дотримання конституційних гарантій щодо охорони дитинства, реалізації права дітей на безпечне для життя і здоров'я середовище, збереження і зміцнення здоров'я підростаючого покоління" Кабміну доручено забезпечити в двомісячний термін розроблення із залученням експертів і внести на розгляд президенту України проект національної стратегії розвитку безпечного і здорового освітнього середовища в новій українській школі, спрямованої, зокрема, на:

вдосконалення підходів щодо формування у дітей та підлітків ключових компетентностей для життя, орієнтованих на сучасні знання і практики з питань безпеки життєдіяльності;

формування позитивного ставлення підростаючого покоління до фізичної культури і спорту як складової збереження і зміцнення їхнього здоров'я, впровадження сучасної методології організації уроків фізичного виховання, підвищення рухової активності учнів і вихованців під час процесу освіти;

створення в навчальних закладах безпечного середовища, організації здорового, раціонального і безпечного харчування учнів і вихованців, поширення знань і навичок здорового харчування;

проведення ефективних інформаційних кампаній, спрямованих на протидію поширенню серед дітей та підлітків звичок, небезпечних для фізичного або психічного здоров'я дитини;

Також Зеленський доручив вжити в установленому порядку дієвих заходів щодо:

посилення контролю за організацією харчування в установах освіти, зокрема забезпеченням учнів і вихованців достатньою кількістю якісних харчових продуктів та чистої питної води, дотриманням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;

недопущення реалізації в приміщеннях і на території навчальних закладів небезпечних харчових продуктів;

визначення переліку харчових продуктів, не рекомендованих для реалізації в навчальних закладах.

Указ набрав чинності з дня опублікування.