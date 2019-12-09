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09.12.19 22:13

Кабмін розробить національну стратегію розвитку безпечного і здорового освітнього середовища в НУШ, - указ президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №894/2019 "Про невідкладні заходи щодо поліпшення здоров'я дітей".

Кабмін розробить національну стратегію розвитку безпечного і здорового освітнього середовища в НУШ, - указ президента

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави 7 грудня передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, "з метою забезпечення дотримання конституційних гарантій щодо охорони дитинства, реалізації права дітей на безпечне для життя і здоров'я середовище, збереження і зміцнення здоров'я підростаючого покоління" Кабміну доручено забезпечити в двомісячний термін розроблення із залученням експертів і внести на розгляд президенту України проект національної стратегії розвитку безпечного і здорового освітнього середовища в новій українській школі, спрямованої, зокрема, на:

Також Зеленський доручив вжити в установленому порядку дієвих заходів щодо:

Указ набрав чинності з дня опублікування.

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