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09.12.19 22:32

Путін про зустріч із Зеленським: "Добре, по-діловому". ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським.

Путін про зустріч із Зеленським: "Добре, по-діловому". ВIДЕО

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, як пройшла його зустріч із Зеленським, і чи задоволений він нею, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Добре, по-діловому", - сказав Путін.

Сьогодні в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотирибічному форматі.

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