Путін про зустріч із Зеленським: "Добре, по-діловому". ВIДЕО

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, як пройшла його зустріч із Зеленським, і чи задоволений він нею, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Добре, по-діловому", - сказав Путін.

"Хорошо! По-деловому": Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Сьогодні в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії робота продовжаться переговори в чотирибічному форматі.

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