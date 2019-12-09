Цензор.НЕТ
Меню
|
Новини України та світу
Повна версія
UK
RU
EN
09.12.19 23:04
Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Після закінчення переговорів саміту лідерів країн "нормандської четвірки" має початися спільна пресконференція.
Як передає
Цензор.НЕТ
, трансляцію веде
"Радіо Свобода".
Дивитися коментарі →
← Назад до рубрики
Матеріали за темою
09.12.2019 19:10
Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков
(5275)
04.12.2019 13:16
Круглий стіл "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
(4603)
27.11.2019 15:42
На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров
(6906)
09.12.2019 18:20
Пресконференцію за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" перенесено на пізніший час
(5533)
25.09.2019 02:19
Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки. ФОТО
(5365)
Новини
Події
Резонанси
Фото
Відео
Фотошопи
Блоги
Форум
Бізнес
Курс валют
Біржа
© 2004—2019,
"Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту