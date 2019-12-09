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09.12.19 23:04

Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки". ВIДЕО

Після закінчення переговорів саміту лідерів країн "нормандської четвірки" має початися спільна пресконференція.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію веде "Радіо Свобода".

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