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09.12.19 23:13

Бахмутського волонтера Мірошниченка вбили не через українську мову, - суд

Суд спростовує інформацію про те, що напад на Бахмутського волонтера Артема Мірошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.

Бахмутського волонтера Мірошниченка вбили не через українську мову, - суд

Заяву Артемівського міськрайонного суду опубліковано на порталі"Судова влада України", інформує Цензор.НЕТ.

"У публікаціях та особистих коментарях в соціальних мережах розповсюджується інформація про те, що цей злочин був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України. Поширена інформація ґрунтується на неправдивих даних та є недостовірною. У ході закритого судового засідання, яке проводилось судом 02 грудня, таких фактів не встановлено та не виявлено", - сказано в повідомленні.

На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

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