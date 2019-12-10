Федералізація України неможлива, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції після закінчення переговорів у "нормандському форматі", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна - унітарна держава. Федералізація неможлива", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, до кінця року має бути досягнуто повного припинення вогню на сході України. Крім того, країни-учасниці переговорів домовилися сприяти взаємному звільненню до 31 грудня утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх".

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Крім того, учасники переговорів узгодили ще 3 додаткові точки розведення сил і засобів, зазначив Зеленський.

Хід переговорів президент України охарактеризував як "довгий, але предметний".