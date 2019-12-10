Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.12.19 08:00

Федералізація України неможлива, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна є унітарною державою, і її федералізація неможлива. Ніхто не буде диктувати країні вектор руху.

норманди

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції після закінчення переговорів у "нормандському форматі", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна - унітарна держава. Федералізація неможлива", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, до кінця року має бути досягнуто повного припинення вогню на сході України. Крім того, країни-учасниці переговорів домовилися сприяти взаємному звільненню до 31 грудня утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередня домовленість - обмін полоненими до 31 грудня, - ЗМІ

Крім того, учасники переговорів узгодили ще 3 додаткові точки розведення сил і засобів, зазначив Зеленський.

Хід переговорів президент України охарактеризував як "довгий, але предметний".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100