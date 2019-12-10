Лідери нормандської четвірки домовилися про продовження особливого статусу Донбасу, - Меркель

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на спільній пресконференції за підсумками саміту в "нормандському форматі" в Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, лідери України, Німеччини, Франції та РФ домовилися про продовження особливого статусу Донбасу, зафіксованого в законі України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", дія якого закінчується 31 грудня 2019 р.

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"Найважчий пункт ми також сьогодні обговорили - це втілення Мінських домовленостей. Йдеться про спеціальний статус, його терміни будуть продовжені. Ми маємо втілити всі пункти Мінських домовленостей з однією метою: щоб провести місцеві вибори, які будуть прийняті ОБСЄ", - сказала Меркель .