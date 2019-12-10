Путін: розраховуємо, що розведення сил на Донбасі буде поетапно продовжено

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту в "нормандському форматі" в Парижі в понеділок.

"Розраховуємо, що розведення сил буде поетапно продовжено, а на ділянках відведення будуть проведені роботи з розмінування та дефортифікації", - заявив Путін

За його словами, "учасники переговорів вітали розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках".

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9 грудня у Парижі відбувалася перша за 3 роки зустріч у "нормандському форматі".

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна віч-на-віч.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії продовжаться переговори в чотисторонньому форматі.