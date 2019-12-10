Путін відчув "потепління" у відносинах з Україною

Про це він сказав на спільній пресконференції лідерів України, Німеччини, Франції та Росії за підсумками саміту "нормандської четвірки" в Парижі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи є якесь потепління? Я думаю, що так. Дивіться, вже відбувся обмін утримуваними. Ми досягли розведення сил у трьох точках. Ми зустрілися зараз у "нормандському форматі" і обговорили дуже важливе широке коло питань і щодо багатьох з них ми досягли прогресу. Тому все це разом дає нам підстави вважати, що процес розвивається в правильному напрямку", - сказав Путін.

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