Троє українських воїнів загинули на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
- двічі неподалік Водяного - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- біля Березового - з автоматичних гранатометів;
- поблизу Красногорівки - із гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:
- поблизу Луганського - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Хутора Вільного - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"Учора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточного року російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку не зафіксовано.