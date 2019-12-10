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10.12.19 07:58

До питання Криму ми не дійшли, - Зеленський

Президент України планував на зустрічі лідерів "нормандського формату" порушити питання про окупований Росією Крим, однак до детального його обговорення не дійшли.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з українськими журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Чесно кажучи, я готувався предметно і дуже хотів обговорювати це питання. Я не буду брехати, тому що на першому ж питанні про розведення - у мене своя позиція - ми дуже довго витратили. 30-40 хвилин ми витратили часу на одне питання, потім обмін - він пішов легше... До Криму детально ми не дійшли", - зазначив Зеленський, але додав, що у своїй вступній промові про Крим говорив.

Водночас Президент нагадав, що за чотири місяці має відбутися наступний "нормандський саміт" і пообіцяв порушити там питання анексованого Криму.

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Як повідомлялося, під час спільної з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції у Парижі Володимир Зеленський заявив про неможливість федералізації України, а також поступок територіями, у тому числі Кримом чи Донбасом.

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