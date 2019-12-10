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10.12.19 08:06

Нам потрібен більш-менш коректний діалог і результат, а "не приїхати і в когось плюнути", - Зеленський про те, чому не називає Путіна і владу РФ агресорами

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для припинення війни на Донбасі і відновлення кордонів України потрібно шукати якийсь коректний формат діалогу, а не "плювати в когось".

Нам потрібен більш-менш коректний діалог і результат, а "не приїхати і в когось плюнути", - Зеленський про те, чому не називає Путіна і владу РФ агресорами

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на брифінгу вночі в Парижі, відповідаючи на запитання, чому він не часто називає президента РФ Володимира Путіна і російську владу агресорами.

"Це як питання: "А ви будете говорити добрий вечір президенту Росії?", "А ви будете сідати з ним за стіл?", "А тиснути руку?", "А стояти поруч, коли фотографують?" Все тут дуже просто. Чого ми хочемо? Нам з вами потрібен результат, я вважаю", - сказав він.

Зеленський зазначив, що якщо хтось ставить завдання "приїхати і в когось плюнути, то тоді навіщо їхати, щоб говорити і домовлятися?"

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"Мені здається, що якщо ми хочемо щось вирішити, повертати людей, то нам потрібно знайти формат діалогу, який буде більш-менш коректним", - зазначив він.

Як повідомлялося, під час спільної з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції у Парижі Володимир Зеленський заявив про неможливість федералізації України, а також поступок територіями, у тому числі Кримом чи Донбасом.

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