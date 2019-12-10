Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО може бути продовжено ще на рік, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ за результатами саміту лідерів країн - учасниць Нормандського формату в Парижі.

"Сьогодні сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленості в рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливостей місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей та інкорпорування "формули Штайнмаєра", – повідомив Глава держави.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський пояснив, що простіше зараз продовжити термін дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий закон щодо Донбасу.

"Тому я гадаю, що треба продовжити. Тим паче, так записано в Мінських домовленостях, що ми повинні погодити з усіма сторонами в ТКГ. Цей закон уже є. Ми його продовжуємо, але він тимчасовий – на рік. Мене запитали, чому не на п’ять чи 10 років. Я відповів чесно всім представникам: ми не знаємо, що буде через 5-10 років. А один рік – це нормальна пропозиція", – сказав Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України має розпочатися до кінця 2019 року, - Зеленський

Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що впровадження "формули Штайнмаєра" – це певний порядок дій, зокрема оголошення особливого статусу та проведення місцевих виборів.

Вона також наголосила, що на переговорах лідерів "Нормандської четвірки" у Парижі сторони відчули добру волю вирішувати складні питання.

"Цієї волі нарешті не бракує, і ми абсолютно реалістично бачимо вирішення цих проблем", – зазначила Ангела Меркель.

Канцлер Німеччини також позитивно оцінила першу зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Російської Федерації Володимира Путіна.

"Я сподіваюся, що і наша зустріч, і двостороння зустріч між президентами відбулася для блага всіх", – сказала вона.