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10.12.19 09:49

Помічники президентів і глави МЗС країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт через чотири місяці, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що помічники президентів і міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) підготують новий саміт через чотири місяці.

Помічники президентів і глави МЗС країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт через чотири місяці, - Макрон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Макрон на брифінгу за результатами зустрічі глав держав "нормандської четвірки" в Парижі в понеділок.

"Ми домовилися, що через чотири місяці ми зустрінемося знову в особі міністрів закордонних справ і радників. Вони будуть говорити про те, як вони можуть поліпшити умови безпеки, політичні умови, гуманітарні умови", - сказав він.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

Про що не домовилися:

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