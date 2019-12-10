Помічники президентів і глави МЗС країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт через чотири місяці, - Макрон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Макрон на брифінгу за результатами зустрічі глав держав "нормандської четвірки" в Парижі в понеділок.

"Ми домовилися, що через чотири місяці ми зустрінемося знову в особі міністрів закордонних справ і радників. Вони будуть говорити про те, як вони можуть поліпшити умови безпеки, політичні умови, гуманітарні умови", - сказав він.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;

обмін полонених до кінця 2019 року;

повне припинення вогню до кінця 2019 року;

продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;

розширення мандату СММ ОБСЄ;

наступна зустріч у "нормандському форматі" відбудеться до березня 2020 року.

Про що не домовилися: