Помічники президентів і глави МЗС країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт через чотири місяці, - Макрон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Макрон на брифінгу за результатами зустрічі глав держав "нормандської четвірки" в Парижі в понеділок.
"Ми домовилися, що через чотири місяці ми зустрінемося знову в особі міністрів закордонних справ і радників. Вони будуть говорити про те, як вони можуть поліпшити умови безпеки, політичні умови, гуманітарні умови", - сказав він.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":
- розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
- обмін полонених до кінця 2019 року;
- повне припинення вогню до кінця 2019 року;
- продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
- розширення мандату СММ ОБСЄ;
- наступна зустріч у "нормандському форматі" відбудеться до березня 2020 року.
Про що не домовилися:
- проведення місцевих виборів на Донбасі;
- відновлення Україною контролю над кордоном;
- транзит газу.