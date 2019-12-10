Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська"

Про це він заявив на брифінгу після саміту в Парижі 9 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Є пару ідей. Я почав їх обговорювати – я запропонував сотворити підгрупу в Мінську, яка займатиметься виключно питанням поетапного (відновлення, – ред.) контролю над українським кордоном. У президента РФ позиція з Мінськом узгоджена. Я вважаю, що це найскладніша ситуація і програш для України в Мінську ... це кордон", - заявив Зеленський.

При цьому президент додав, що не бачить проблем у формулі Штайнмаєра, тому що її не було в Мінську, назвавши це "компромісом за компроміс".

Водночас, за словами Зеленського, в Путіна "інше бачення": "В якомусь сенсі ми - заручники Мінська. Я сказав, що ми на це не підемо. Він сказав, що ми не бачимо іншого виходу. Але ми почали про це говорити. І сказали: Ну окей, говорімо".

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