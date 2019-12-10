Немає умов для наступної зустрічі в "нормандському форматі": домашнього завдання не існує, - Зеленський

"Що стосується майбутніх умов, немає ніяких умов для майбутньої зустрічі. Тобто настрій нашої сьогоднішньої зустрічі ... зустріч була довгою, складною ... було більше позитивного, це я правда хочу сказати. І тому через 4 місяці у нас є можливість продовжити дискусію і побачити результат того, що ми зробили", - сказав Зеленський на брифінгу за результатами саміту в Парижі в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Однак він зазначив, що ніякого "домашнього завдання не існує".

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