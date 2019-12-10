Закон про особливий статус Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Путін заявив на спільній з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції в Парижі.

"Хочу підкреслити: важливо, щоб конфліктуючі сторони між собою домовлялися, щоб був прямий діалог - ось що важливо. Жоден конфлікт у світі не вирішувався без прямого діалогу між конфліктуючими сторонами", - сказав Путін.

За його словами, необхідно також синхронізувати процес досягнення перемир'я з проведенням в Україні політичних реформ, передбачених Мінськими угодами.

"Насамперед йдеться про внесення в Конституцію країни змін, що закріплюють особливий статус Донбасу на постійній основі. Необхідно, звичайно, продовжити термін дії закону про особливий статус ОРДЛО і в кінцевому підсумку надати цій нормі постійного характеру, як це і передбачено в Мінських угодах", - заявив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.

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