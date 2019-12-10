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10.12.19 09:50

Місія ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження на Донбасі, - Меркель

Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ найближчим часом має бути розширено, з дозволом на роботу вночі.

Місія ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження на Донбасі, - Меркель

Про таку домовленість заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту "нормандської четвірки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Мандат ОБСЄ має бути розширений, вони мають спостерігати не тільки вдень, а і вночі, а також 7 днів на тиждень", - заявила вона

Канцлер не уточнила, коли саме може бути ухвалено таке рішення.

Водночас президент Зеленський підтвердив досягнення такої домовленості.

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Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

Про що не домовилися:

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