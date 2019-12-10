Російськомовне населення по всій Україні має користуватися рівними правами, - Путін про закриття російськомовних шкіл

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське", про це він заявив на пресконференції в Парижі за підсумками "нормандської зустрічі".

Зокрема Путіна обурило те, що з 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову навчання. А школи з мовами нацменшин, які належать до мов Євросоюзу, - з вересня 2023 року.

"Ми хочемо, щоб російськомовне населення не тільки на Донбасі, а й по всій Україні користувалося рівними демократичними правами. З наступного року всі російськомовні школи переводяться на українську мову. Наскільки мені відомо, представники інших шкіл: угорські, румунські, польські, тільки з 2023 року. Начебто угорців в Україні не більше, ніж російськомовних", - сказав президент РФ.

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Він додав, що сподівається - це питання, так само, як і інші невирішені проблеми, будуть у центрі уваги "нормандської четвірки".

Нагадаємо, раніше міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив: "Ви знаєте, що питання мови, освіти дуже розхитують суспільство. Я б так не робив, як вона робить".