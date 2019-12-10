Питання транзиту газу через Україну було розблоковано. $3 млрд, які виграли у РФ в арбітражі, ми готові взяти газом, - Зеленський

Про це заявив у ніч на 10 грудня в Парижі на спільній пресконференції лідерів "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Ми не обговорювали питання транзиту газу на чотиристоронній зустрічі, на двосторонній зустрічі із президентом Російської Федерації ми говорили про це. Але я вперше таке бачив, у мене не велика практика, коли називають двосторонньою зустріччю, а у нас там по сім людей було з кожного боку. Ми обговорили це питання, почали. Мені здається, що це питання ми розблокували. І вже на рівні радників зараз будуть обговорювати можливість [постачань газу], формат, об’єм, ціну, деталі договору про транзит газу. Це дуже важливо для всіх: і для України, і для енергетичної безпеки Європи. Думаю, там у нас дуже непогані кроки", – сказав Зеленський.

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На окремому брифінгу для журналістів глава держави уточнив, що він і президент Росії Володимир Путін витратили багато часу на зустрічі віч-на-віч на газове питання.



Зеленський розповів, що на зустрічі були присутні виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.



"Я впевнений, що у нас більше шансів його [транзитний контракт] підписати з кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники під час кількох попередніх дуже складних зустрічей, які були принципово без відповідей... Тут я зараз бачу, що йдеться про контракт не на один рік – усі зняли це з обговорення. А йдеться про якусь кількість років... Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні та Європі, – це 10 років. Зауважу, що російська сторона наполягала на одному році, а ми наполягали на 10. Я думаю, що ми щось знайдемо посередині, мені так здається", – заявив Зеленський.



Він додав, що Україна і Росія обговорили повернення коштів за Стокгольмським арбітражем.

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"У принципі, ми зняли питання щодо $3 млрд, які ми виграли. Наша позиція проста – ми готові взяти газом. Це компроміс, на який ми готові йти, тому що нам потрібно. Why not... Я думаю, у нас усе буде добре", – додав президент України.