Поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він зазначив, що "поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно".

"Ми живемо "сьогодні", а в РФ стратегія не на один крок", - написав він.

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Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;

обмін полонених до кінця 2019 року;

повне припинення вогню до кінця 2019 року;

продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;

розширення мандата СММ ОБСЄ;

наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.

Про що не домовилися: