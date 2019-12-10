Поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Він зазначив, що "поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно".
"Ми живемо "сьогодні", а в РФ стратегія не на один крок", - написав він.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":
- розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
- обмін полонених до кінця 2019 року;
- повне припинення вогню до кінця 2019 року;
- продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
- розширення мандата СММ ОБСЄ;
- наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.
Про що не домовилися:
- проведення місцевих виборів на Донбасі;
- відновлення Україною контролю над кордоном;
- транзит газу.