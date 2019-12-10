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10.12.19 10:11

Поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно, - Клімкін

Ексглава МЗС України Павло Клімкін вважає результати "нормандських переговорів" настільки прогнозованими, що це викликає тривогу.

Поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він зазначив, що "поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно".

"Ми живемо "сьогодні", а в РФ стратегія не на один крок", - написав він.

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Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

Про що не домовилися:

Поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно, - Клімкін 01

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