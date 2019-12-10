Меркель підтримала перегляд Мінських угод: "Сподіваємося, що цей документ знову буде гнучким"

Про це вона заявила на пресконференції в Парижі в ніч на 10 грудня після саміту лідерів країн "нормандської четвірки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Є питання, цей документ (Мінські угоди. – Ред.) скам'янілий чи його можна змінювати. Адже є певні пропозиції президента Зеленського щодо його зміни. Ми сподіваємося, що цей документ знову буде гнучким і його буде оживлено", – заявила вона.

Також читайте: Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська"

Меркель не говорила, що зміни погоджено.



Путін, зі свого боку, зазначив, що альтернативи Мінським угодам немає і сторонам конфлікту "потрібно робити все, щоб їх було повністю реалізовано". Він повідомив, що на сьогоднішніх переговорах розглядали "деякі аспекти" цих домовленостей.



"Будь-яка угода має певну гнучкість... Є речі, прописані прямо. І тут доволі складно сперечатися. А є ті, які народилися як компроміс під час наших дискусій у Мінську у 2015 році, тому різні сторони по-різному їх тлумачать. У цьому сенсі я з пані канцлером згоден, вона має рацію. Але для цього ми й збираємося – щоб вийти на спільне розуміння, на єдиний стандарт у так званій юридичній техніці", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про особливий статус Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін