Зеленський запросив кремлівського пропагандиста Соловйова на Донбас: Туфлі Brioni не забрудните

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Зеленський відповів на питання російської журналістки і нагадав, як він сам особисто приїжджав у Станицю Луганську і спілкувався з місцевими жителями і те саме він порадив росіянам.

"Ви приїжджайте, я вам особисто покажу. Але тільки щоб реально, а не як ваші, є там товариш Соловйов. А я завжди кажу - приїжджайте, подивіться, що у нас в Україні відбувається. Походіть ніжками, ручками, очками, нічого страшного, туфлі, або що там, Brioni не забрудните. Мені здається, це важливо - все це відчувати і розуміти", - сказав він.

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