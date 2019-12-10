Санкції ЄС проти РФ буде продовжено на наступні пів року, - глава МЗС Польщі Чапутович

Про це йшлося на засіданні Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБиізнесІнформ.

"Ми не вважаємо, що відбулися істотні зміни в політиці Росії, які стали передумовою для того, щоб змінити нашу політику. Тому, думаю, санкції будуть продовжені на наступні пів року", - зазначив Чапутович.

Він підкреслив, що вважає "Росію стороною, яка вдалася до агресії".

"І Росія має вийти з Донбасу, реалізувати мінські домовленості. Ми підтримували і будемо підтримувати територіальну цілісність України в межах, визнаних міжнародним правом", - сказав глава МЗС Польщі.

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