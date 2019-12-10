Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.12.19 10:43

Санкції ЄС проти РФ буде продовжено на наступні пів року, - глава МЗС Польщі Чапутович

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що ЄС має намір продовжити санкції проти країни-агресора Росії на пів року.

Санкції ЄС проти РФ буде продовжено на наступні пів року, - глава МЗС Польщі Чапутович

Про це йшлося на засіданні Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБиізнесІнформ.

"Ми не вважаємо, що відбулися істотні зміни в політиці Росії, які стали передумовою для того, щоб змінити нашу політику. Тому, думаю, санкції будуть продовжені на наступні пів року", - зазначив Чапутович.

Він підкреслив, що вважає "Росію стороною, яка вдалася до агресії".

"І Росія має вийти з Донбасу, реалізувати мінські домовленості. Ми підтримували і будемо підтримувати територіальну цілісність України в межах, визнаних міжнародним правом", - сказав глава МЗС Польщі.

Читайте також: Причин змінювати режим санкцій проти РФ у Євросоюзу немає, - глава МЗС Німеччини Маас

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100