"Ми не за місяць до виборів візьмемо кордон, а за два дні", - Аваков пояснив, яким може бути компроміс щодо питання кордону

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у коментарі hromadske на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі.
"Компроміс може бути: ми не за місяць візьмемо кордон, а за два дні. Ось у нас є 408 км кордону. Ми будемо щодня зменшувати, і за день до виборів - раз! У нас під контролем весь кордон. Чим не компроміс?" - заявив він.
При цьому він додав, що президент Володимир Зеленський "чітко сказав" на переговорах: "Ми стоїмо спочатку на безпеці, а потім вибори, а потім все інше", - повідомив Аваков.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":
- розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
- обмін полонених до кінця 2019 року;
- повне припинення вогню до кінця 2019 року;
- продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
- розширення мандата СММ ОБСЄ;
- наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.
Про що не домовилися:
- проведення місцевих виборів на Донбасі;
- відновлення Україною контролю над кордоном;
- транзит газу.