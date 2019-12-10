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10.12.19 10:55

"Нормандський саміт" відновив довіру між сторонами, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що саміт у "нормандському форматі" дозволив відновити довіру між сторонами і дав поштовх для подальших дій.

"Нормандський саміт" відновив довіру між сторонами, - Макрон

Про це французький лідер заявив за результатами саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу сказати, що пан Зеленський виявив політичну відданість і рішучість як президент України. І це допомогло відновити довіру на взаємних засадах", - підкреслив Макрон.

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Він також наголосив, що за підсумками роботи саміту сторони досягли головного результату: поштовху в роботі.

"Ми намагаємося досягти справедливого і стійкого миру в цьому конфлікті, який не є замороженим. І це – відкрита рана на Європейському континенті", - сказав президент Франції.

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