"Нормандський саміт" відновив довіру між сторонами, - Макрон

Про це французький лідер заявив за результатами саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу сказати, що пан Зеленський виявив політичну відданість і рішучість як президент України. І це допомогло відновити довіру на взаємних засадах", - підкреслив Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічники президентів і глави МЗС країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт через чотири місяці, - Макрон

Він також наголосив, що за підсумками роботи саміту сторони досягли головного результату: поштовху в роботі.

"Ми намагаємося досягти справедливого і стійкого миру в цьому конфлікті, який не є замороженим. І це – відкрита рана на Європейському континенті", - сказав президент Франції.