Зараз одне з найважливіших завдань - створювати умови для повернення українців до країни, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час "Першого національного форуму з питань міграції та протидії торгівлі людьми" в Києві у вівторок.

"Вважаю, що одне з найважливіших завдань Української держави зараз - це створювати умови для повернення українців до нашої країни, бо без цього неможливе економічне зростання, про яке говорять прем'єр-міністр і президент", - сказав Геращенко.

Він наголосив, що зараз немає точної статистики, скільки українців виїхали з України до інших країн, проте, за даними експертів, ця цифра коливається від 3 до 4 млн громадян.

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Крім того, заступник міністра зауважив, що МВС України "жорстоко припинятиме" випадки торгівлі людьми, а також наголосив на готовності співпрацювати з роботодавцями щодо захисту прав на працю і прав роботодавців на забезпечення нормальних умов праці.