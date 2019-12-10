Найманців РФ помічено на ділянці розведення в Станиці Луганській, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"На ділянці розведення сил і засобів № 1 (Станиця Луганська) фіксується перебування представників збройних формувань у камуфляжі російського зразка у нарукавних пов'язках з написом "СЦКК-JCCC"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця символіка у складі СЦКК не використовується.

"Перебування осіб, нібито представників СЦКК, на ділянці розведення порушує Мінські домовленості, що були імплементовані у Рамковому рішенні Трьохсторонньої контактної групи про розведення сил та засобів", - зазначили в штабі.

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