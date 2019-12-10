У Суркова здали нерви, папери кинув, кричав "ми так не домовлялися", - Аваков про переговори в "нормандському форматі"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуМВС, про це розповів глава міністерства Арсен Аваков.
За його словами, під час переговорів у Парижі міжнародні партнери, зокрема, Ангела Меркель, з розумінням поставилися до ситуації в Україні і готові надалі підтримувати офіційний Київ.
Що стосується Кремля, то його представники поводилися емоційно і некомпетентно.
"У пана Суркова здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав:"Ми так не домовлялися". Вони запропонували розводити і далі війська. Куди розводити? У Мар'їнці? Де кожен метр политий кров'ю. І відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Або в Широкиному, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це дурниця. Ми ясно дали зрозуміти, гуманітарні коридори - добре, тому що людям треба дати можливість їздити без черг. У Луганській області немає жодного коридору, де може проїхати машина" , - підкреслив Арсен Аваков.
"Ми не збираємося бути домініоном Росії, на першому місці - українські інтереси. А далі, ми готові з повагою ставитися до всіх", - підсумував міністр.