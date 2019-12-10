Від початку року патрульні поліцейські Київщини виявили майже 25 тисяч порушників швидкісного режиму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Поліцейські фіксували порушення швидкісного режиму за допомогою лазерного вимірювача швидкості "TruCAM".

Зазначається, що 21 114 за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 кілометрів на годину) КУпАП; 3380 за ч. 3 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 кілометрів на годину) КУпАП.

Патрульні Київщини фіксують швидкість руху автотранспорту за допомогою лазерного приладу TruCAM на автомобільних дорогах державного значення: М-03 "Київ-Харків-Довжанський"; М-05 "Київ-Одеса"; М-06 "Київ-Чоп"; М-07 "Київ-Ковель".

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У поліції нагадали, що досить часто порушення швидкості призводить не до адміністративних матеріалів, а до фатальних наслідків.