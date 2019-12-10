Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Україна нічого не програла; нам нічого було програвати, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з Російською Федерацією", - сказав він.

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Водночас, на його думку, є невеликі перемоги, пов'язані з обміном військовополоненими та іншими затриманими особами за формулою "всіх на всіх" (з визнанням взаємних списків).

"Що стосується нових секторів, у яких продовжиться пілотний експеримент з розведення військ і припинення вогню, - ми ж пам'ятаємо, наскільки важко відбувалося це розведення на тих ділянках, де ми цього домоглися. Тому просто будемо сподіватися, що коли сектори будуть визначені, ми отримаємо ще 3 ділянки, на яких бойові дії будуть зупинені", - додав нардеп.

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