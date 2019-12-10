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10.12.19 12:38

Рахманін про заяви після "нормандського саміту": "Те, що ми почули, ще раз доводить, що Мінські угоди - це шлях у нікуди"

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін вважає, що заяви за результатами "нормандського саміту" доводять вкотре, що Мінські угоди є шляхом у нікуди.

Рахманін про заяви після "нормандського саміту": "Те, що ми почули, ще раз доводить, що Мінські угоди - це шлях у нікуди"

Як повідомляє пресслужба фракції в Facebook, про це Рахманін заявив в ефірі "Свободи слова" 9 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що ми зараз почули, ще раз обґрунтовує, що Мінські угоди - це шлях у нікуди. Тому що, якщо ви слухали Володимира Зеленського та Володимира Путіна, могло скластися враження, що вони були на різних заходах. Це означає, що точки зору - абсолютно непримиренні. Україна і Росія не зрушили у своїх поглядах. Вони можуть зустрічатися ще у квітні, в жовтні, ще багато разів, але ні до чого стосовно Мінських угод вони не прийдуть", - сказав Рахманін.

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