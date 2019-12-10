Після обміну полоненими і припинення вогню має відбутися відновлення контролю над кордоном, - глава української делегації в ПА НАТО Чернєв

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив глава української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв.

"Добре, що були озвучені "червоні лінії" на найвищому рівні. І про Крим, і про неприпустимість федералізації, і про власне самовизначення України з вектором руху. Це вже непорушні відправні точки", - зазначив він.

Чернєв додав, що очікує виконання пунктів ухваленого комюніке.

"(Пунктів. - Ред.) про обмін полоненими і абсолютне припинення вогню (що складно і малоймовірно через постійне порушення з боку терористів). Ну, а потім подивимося. Думаю, найважливішим буде питання повернення контролю над кордоном. І воно або розблокує подальший рух, або заморозить", - зазначив нардеп.

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