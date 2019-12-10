Одного засудженого, який утік з колонії на Житомирщині, затримали, другого шукають, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

Утікача затримано в с. Знам’янка Хорошівського району, де він мав намір переховуватися у своєї знайомої.

Наразі проводяться слідчі та оперативно-розшукові дії щодо встановлення та затримання ще одного засудженого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області в ніч на 9 грудня двоє засуджених втекли з Райківської виправної колонії.

За даними правоохоронців, з виправної колонії втекли засуджений за крадіжку Микола Моісеєнко, 1980 року народження, і Геннадій Мазур, який відбував покарання за незаконне виготовлення і збут наркотиків, 1985 р.н.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє засуджених втекли з колонії в Житомирській області