Зараз дуже важливо запустити Закон про українську мову і почати його юридичний захист, - Монахова

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказала Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова на брифінгу.

"Зараз дуже важливо запустити Закон. Потрібно почати юридичний захист державної мови. Зрозуміло, що кожен закон не можна назвати ідеальним. Але якщо зараз ми його не зрушимо з місця, а почнемо переписувати, то ми процес не запустимо. Згодом ми будемо моніторити виконання й ефективність цього закону. Можливо, з часом будуть зміни й уточнення. На сьогодні я не буду ініціювати переписування закону або відстрочку його імплементації", - сказала вона.

Монахова також зазначила, що скарги на порушення мовного закону можна буде подати в різній формі, зокрема, через електронну форму на майбутньому порталі мовного омбудсмена.

Крім того вона уточнила, що реагувати на звернення мовний омбудсмен уповноважена тільки через півроку.

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"Механізм реагування прописаний у законі. Якщо є порушення, то ми спершу проводимо роз'яснювальну роботу з тим, на кого поскаржилися. Будемо вимагати виправити порушення. Якщо вдруге за рік приходить скарга на того ж суб'єкта, то вже починається судова історія і стягнення штрафів. Тобто, все за законом", - сказала вона.

Монахова уточнила, що звернутися до суду може як омбудсмен, так і кожен громадянин.

"Тобто, можна як самостійно боротися за свої права, так і за допомогою омбудсмена", - додала вона.

Нагадаємо, Тетяна Монахова була призначена на посаду Уповноваженого із захисту державної мови 27 листопада поточного року.

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, відзначивши його виняткову збалансованість.

Щоб отримати українське громадянство, необхідно підтвердити "відповідний рівень" володіння українською мовою. Необхідний рівень буде встановлювати Національна комісія зі стандартів державної мови.

Однак ця вимога не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які служать в Збройних силах України та мають державні нагороди, а також тих, прийом у громадянство яких представляє для України державний інтерес.

Закон також визначає класифікацію рівнів володіння українською мовою, передбачена трирівнева шкала і рівні сертифікатів, які підтверджують відповідну ступінь володіння мовою.

Українською мовою повинні будуть володіти чиновники всіх рівнів, судді, правоохоронці, військовослужбовці-контрактники, співробітники сфери освіти, медичної сфери, посадові особи державних і комунальних підприємств, адвокати, нотаріуси.

Мовою освітнього процесу буде українська, але держава буде сприяти вивченню мов міжнародного спілкування передусім англійської.

Разом з тим законодавець гарантував право представникам нацменшин і корінних народів в початкових класах та дитсадках комунальної власності вивчати відповідну мову поряд з державною.

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Держава буде також забезпечувати використання державної мови у сфері культури.

Мовою телебачення і радіомовлення буде українська мова.

Відповідно до редакції законопроєкту, підготовленої до другого читання, збільшуються квоти використання української мови на ТБ і радіо.

Частка мовлення українською мовою має становити не менше 90% загальної тривалості передач і фільмів, їхніх частин к кожному проміжку часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.

Для місцевих телерадіокомпаній мовлення іншими мовами має становити не більше 20%.

Законопроєкт також передбачає зобов'язання для книговидавців випускати українською мовою не менше 50% всіх виданих ними книжок протягом року.

Комп'ютерні програми з призначеним для користувача інтерфейсом, встановленими на товарах, які реалізуються в Україні, повинні будуть мати користувальницький інтерфейс українською мовою, який буде містити не менше інформації, ніж іноземні версії такого інтерфейсу.

Сфера обслуговування, відповідно до закону, буде працювати українською мовою. Однак на прохання клієнта його персональне обслуговування можливо іншою мовою. Аналогічна ситуація і зі сферою здоров'я.

Закон також визначає порядок формування та функціонування Національної комісії зі стандартам державної мови.

Захистом державної мови опікуватиметься відповідний уповноважений, якого призначатиме і звільнятиме Кабінет міністрів України.